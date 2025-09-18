Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale du Challenger de Saint-Tropez

Le tennisman tunisien Moez Echargui, classé 175e mondial, a brillamment validé son billet pour les quarts de finale du Challenger de Saint-Tropez en France.

Jeudi, il s’est imposé avec autorité face au Mexicain Rodrigo Mendez (212e mondial) en deux sets secs, 6-3, 6-4. Ce succès confirme la belle dynamique du joueur, déjà victorieux au premier tour mardi contre le Français Ugo Blanchet (147e mondial) sur le score de 6-3, 6-3.

Echargui affrontera vendredi le Français Titouan Droguet, 163e mondial, pour une place en demi-finale, dans un duel qui s’annonce prometteur.