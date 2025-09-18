Football : Les Aigles de Carthage gagnent trois rangs au classement FIFA

L’équipe nationale tunisienne de football a gagné trois places dans le classement de la FIFA publié ce jeudi, passant du 49e rang mondial (10 juillet dernier) à la 46e position.

Les « Aigles de Carthage » occupent désormais la 7e place en Afrique, derrière le Maroc (11e mondial), le Sénégal (18e), l’Égypte (35e), l’Algérie (38e), la Côte d’Ivoire (44e) et le Nigeria (45e).

Pour rappel, la Tunisie a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Mexique, Canada) grâce à ses victoires en qualifications africaines : le 8 septembre à Malabo contre la Guinée équatoriale (1-0), et le 5 septembre à Radès face au Liberia (3-0).

En revanche, la sélection tunisienne « B » s’est inclinée lors de deux matchs amicaux en Égypte (0-1 et 0-3) les 6 et 9 septembre.

Au niveau mondial, l’Espagne a pris la tête du classement, reléguant l’Argentine au 3e rang, tandis que la France s’est hissée à la 2e place. L’Angleterre occupe la 4e place, devant le Portugal (5e) et le Brésil (6e). Les Pays-Bas pointent au 7e rang, suivis de la Belgique (8e), de la Croatie (9e) et de l’Italie (10e).

La prochaine mise à jour du classement FIFA est prévue le 23 octobre prochain.