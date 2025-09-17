La douane tunisienne saisit 1,4 kg de cannabis au port de la Goulette Nord

Les services de la douane au port de la Goulette Nord ont déjoué une tentative de contrebande de 15 plaques de résine de cannabis, d’un poids total de 1,474 kilogramme, dissimulées dans les bagages d’un passager en provenance du port de Rome.

L’opération a été couronnée de succès grâce à la collaboration des brigades cynophiles et du contrôle par scanner, qui ont permis de détecter la marchandise illicite. Conformément aux procédures en vigueur, le dossier a été transmis aux services de sécurité compétents pour la poursuite des investigations, sur instruction du ministère public, a précisé la direction générale de la douane dans un communiqué.