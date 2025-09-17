Insolite : il se jette du 4e étage, tue une vieille femme en tombant et survit

Un septuagénaire a tenté de mettre fin à ses jours dimanche à Milan en se jetant du quatrième étage de son immeuble, geste tragiquement suivi d’une victime collatérale. En chutant, il a percuté dans la cour une voisine de 83 ans, Francesca Manno, qui est décédée sur le coup malgré l’intervention des secours.

L’homme, grièvement blessé aux deux jambes, a été transporté à l’hôpital et placé en examen pour homicide involontaire par les autorités locales. Selon des témoignages relayés par la presse italienne, il souffrait de problèmes de santé et vivait avec sa mère malade, des éléments qui pourraient expliquer son état de détresse.