Football – Ligue 1 (6e journée) : Les résultats des matchs de mercredi

Résultats des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi:

Mercredi 17 septembre

Au Zouiten:

JS Omrane 0

C Africain 3 Philippe Kinzumbi 10′, Firas Chawat 40′, Ali Youssef 79′

A Bir Bouregba (à huis clos):

CS Bizertin 3 Youssef Fallahi 45′, Mandione Mbaye 55′, Mandione Mbaye 88′ (SP)

AS Gabès 0

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Hichem Baccar 80′ (SP) et 90’+8 (SP)

US Ben Guerdane 1 Abdelouahab M’Ghezzi Bakhouche 45′

A Zarzis:

ES Zarzis 0

US Monastir 1 Moez Haj Ali 45′

Reste à jouée:

Jeudi 18 septembre

Au Chtioui:

AS Marsa – AS Soliman Arb: Monatassar Belarbi /VAR: Sadok Selmi

Déjà joués:

Mardi 16 septembre

A Radès:

Espérance ST 2 Koussaila Boualia 21′, Achraf Jabri 77′

ES Métlaoui 0

A Béja:

O Béja 1 Bechir Hosni 34′

S Tunisien 2 Amine Khemissi 17′, Amadou Ndiaye 49′

A Sousse:

Etoile du Sahel 2 Ghofrance Nawali 35′, Rayane Anane 65′

JS Kairouan 3 Idris Liouan 78′, Abddoulay Kanou (85’/SP), Amine Zairi 91′

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 14 6 4 2 0 7 2 +5

2. Club Africain 13 6 4 1 1 9 3 +6

3. ES Zarzis 13 6 4 1 1 7 4 +3

4. Espérance ST 11 6 3 2 1 9 2 +7

5. US Monastir 10 6 2 4 0 6 3 +3

6. JS Kairouan 10 6 3 1 2 6 8 -2

7. CA Bizertin 8 6 2 2 2 5 4 +1

8. CS Sfaxien 8 6 2 2 2 8 7 +1

9. ES Metlaoui 8 6 2 2 2 3 5 -2

10. JS Omrane 7 6 2 1 3 4 7 -3

11. ES Sahel 5 6 1 2 3 7 8 -1

12. USB Guerdane 5 6 1 2 3 4 5 -1

13. AS Gabès 5 6 1 2 3 2 8 -6

14. AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2

15. AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3

16. O. Béja 2 6 0 2 4 1 7 -6