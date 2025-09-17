Football – Ligue 1 (6e journée) : Les résultats des matchs de mercredi

Résultats des rencontres de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi:
Mercredi 17 septembre
Au Zouiten:
JS Omrane 0
C Africain 3 Philippe Kinzumbi 10′, Firas Chawat 40′, Ali Youssef 79′
A Bir Bouregba (à huis clos):
CS Bizertin 3 Youssef Fallahi 45′, Mandione Mbaye 55′, Mandione Mbaye 88′ (SP)
AS Gabès 0
A Sfax:
CS Sfaxien 2 Hichem Baccar 80′ (SP) et 90’+8 (SP)
US Ben Guerdane 1 Abdelouahab M’Ghezzi Bakhouche 45′
A Zarzis:
ES Zarzis 0
US Monastir 1 Moez Haj Ali 45′
Reste à jouée:
Jeudi 18 septembre
Au Chtioui:
AS Marsa – AS Soliman Arb: Monatassar Belarbi /VAR: Sadok Selmi
Déjà joués:
Mardi 16 septembre
A Radès:
Espérance ST 2 Koussaila Boualia 21′, Achraf Jabri 77′
ES Métlaoui 0
A Béja:
O Béja 1 Bechir Hosni 34′
S Tunisien 2 Amine Khemissi 17′, Amadou Ndiaye 49′
A Sousse:
Etoile du Sahel 2 Ghofrance Nawali 35′, Rayane Anane 65′
JS Kairouan 3 Idris Liouan 78′, Abddoulay Kanou (85’/SP), Amine Zairi 91′
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. S.Tunisien 14 6 4 2 0 7 2 +5
2. Club Africain 13 6 4 1 1 9 3 +6
3. ES Zarzis 13 6 4 1 1 7 4 +3
4. Espérance ST 11 6 3 2 1 9 2 +7
5. US Monastir 10 6 2 4 0 6 3 +3
6. JS Kairouan 10 6 3 1 2 6 8 -2
7. CA Bizertin 8 6 2 2 2 5 4 +1
8. CS Sfaxien 8 6 2 2 2 8 7 +1
9. ES Metlaoui 8 6 2 2 2 3 5 -2
10. JS Omrane 7 6 2 1 3 4 7 -3
11. ES Sahel 5 6 1 2 3 7 8 -1
12. USB Guerdane 5 6 1 2 3 4 5 -1
13. AS Gabès 5 6 1 2 3 2 8 -6
14. AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2
15. AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3
16. O. Béja 2 6 0 2 4 1 7 -6