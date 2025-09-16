Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Des nuages seront observés, cette nuit sur les régions côtières du Nord et le temps sera clair sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud faible à modéré puis il sera relativement fort à la fin de la nuit dans le golfe de Tunis.

La mer sera peu agitée à houleuse dans le golfe de Tunis et les températures seront comprises cette nuit entre 22 et 27 degrés sur le Nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 28 et 34 degrés sur le reste des régions.