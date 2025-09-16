Tunisie : -10% de mariages et de naissances en 2024, selon l’INS

Publié mardi sur la page officielle de l’Institut national de la statistique (INS), le bulletin mensuel de la statistique du mois de juillet vient de révéler une baisse de 10% du nombre de mariages en 2024 par rapport à 2023.

Selon la même source, le nombre de mariages s’est établi à 70 942 en 2024 contre 78 115 en 2023, soit plus de 8 000 mariages en moins.

Le nombre de naissances a également enregistré une baisse de 10%, passant de 147 242 en 2023 à 133 322 en 2024.

En effet, le recensement général de la population et de l’habitat de 2024 avait montré que le taux de fécondité a baissé à 1,7 enfant par femme, un niveau nettement inférieur au seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1.

Le taux de croissance démographique annuel a, lui aussi, chuté à 0,87 % sur la période 2014-2024, son niveau le plus bas depuis l’indépendance.

S’exprimant lors d’une table ronde organisée en avril dernier à Tunis par l’office national de la famille et de la population (ONFP) sur les transformations démographiques en Tunisie et l’égalité entre les sexes, Hafedh Chekir, démographe et expert international avait signalé que le taux de fécondité en Tunisie est faible mais relativement bon comparé aux taux des pays européens.

Il avait estimé que ce taux pourrait augmenter dans les années à venir, mais ne dépasserait pas les 2 %.

L’expert justifie cette baisse du taux de fécondité par le changement des objectifs des jeunes qui sont de plus en plus focalisés sur la réalisation de leurs projets personnels et la poursuite de leurs études plutôt que le mariage.

En effet, les participants à la table ronde ont souligné que la baisse du taux de fécondité en Tunisie est due à plusieurs indicateurs sociaux, démographiques et culturels, liés principalement à la migration, l’augmentation des taux de divorce et le retard dans l’âge du mariage.

D’après le président directeur général de l’ONFP, Mohamed Douagi, “il est préférable que le taux de fécondité soit situé entre 2 et 2,4 pour maintenir une structure démographique jeune”