Éducation : les syndicats protestent le 17 septembre contre les atteintes au droit syndical

Les travailleurs de tous les corps de l’enseignement organiseront, le mercredi 17 septembre 2025, un sit-in de deux heures dans les établissements éducatifs et devant les délégations régionales, pour protester contre “le non-respect des accords, le refus de négociation et l’atteinte au droit syndical”.

Ce mouvement de protestation se déroulera de 10h à midi, avec la participation de tous les corps éducatifs : enseignants, instituteurs, surveillants, surveillants généraux, administrateurs, inspecteurs du primaire et du secondaire, agents, conseillers d’orientation scolaire et universitaire, ainsi que éducateurs spécialisés, selon un communiqué de la section de la fonction publique de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

La section a expliqué que ce sit-in fait suite à “la persistance du ministère de l’Éducation à prendre des décisions unilatérales concernant les mutations, les affectations de directeurs, etc., au détriment des acquis, en revenant sur les accords, en refusant de négocier et en portant gravement atteinte au droit syndical, en contradiction avec la Constitution du pays et les conventions internationales”.

Elle a ajouté que “le droit syndical n’est ni une faveur ni un privilège, mais la seule garantie de transparence, de justice, d’équité, et un rempart contre le favoritisme, les abus et les erreurs”.

Le sit-in commencera à 10h00 dans la salle des enseignants ou dans la cour de l’école, avant que les participants ne se dirigent vers les délégations régionales à 11h00 pour rejoindre les autres corps éducatifs dans un rassemblement commun, selon les modalités fixées.

Il est à noter que ce mouvement a été décidé lors d’une réunion des syndicats de l’éducation, tenue le 5 septembre 2025 sous la supervision de la section de la fonction publique.