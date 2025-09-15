Protection civile : 458 interventions en 24 heures

Les unités de la Protection civile ont effectué 80 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions du pays au cours des dernières 24 heures, selon ce qu’a publié, ce lundi, le porte-parole de la Protection civile sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions réalisées par les agents de l’Office national de la Protection civile, entre 6h du matin du 14 septembre 2025 et 6h du matin du 15 septembre 2025, s’élève à 458 interventions, dont 80 pour l’extinction d’incendies, 157 pour des secours et sauvetages sur les routes, et 210 pour des interventions en dehors des accidents de la circulation.