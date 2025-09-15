Hommage à Mounira Hamdi, six ans après sa disparition

Le 15 septembre marque la sixième commémoration de la disparition de la chanteuse tunisienne Mounira Hamdi, une voix inoubliable de la scène musicale arabe. Née à Béja, elle a fait ses premiers pas dans l’émission télévisée « Nadi El Mawahib » avant de s’imposer comme l’une des figures majeures de la chanson tunisienne dès les années 1990.

Dotée d’un timbre unique rappelant les sonorités du chant montagnard du Nord-Ouest, elle a brillamment interprété les classiques arabes tout en enrichissant le répertoire tunisien. Lauréate de plusieurs distinctions prestigieuses, dont la première place au Festival de la chanson arabe en 2004, elle a également collaboré avec de grands noms de la musique du Golfe comme Abdullah Rouwaished et Rashed Al-Majed, ainsi qu’avec des artistes tunisiens de renom, à l’image du regretté Houssine Dhahmani.

Polyvalente, elle s’est illustrée dans l’animation télévisée avec son programme « Maâ Mounira », dédié à la chanson tunisienne, et a même exploré le jeu d’actrice dans des productions dramatiques du Golfe. Son parcours riche et son talent exceptionnel continuent de marquer la mémoire culturelle tunisienne.