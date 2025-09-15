Le Paris SG a enchaîné, dimanche, sa quatrième victoire en autant de rencontres face à Lens (2-0), lors de la 4e journée de Ligue 1.

A trois jours de son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a battu Lens grâce à un doublé de l’international français, Bradley Barcola, qui a ouvert le score grâce à une superbe frappe enroulée (15e) avant de doubler la mise en deuxième période d’un tir à ras de terre (51e).

Cependant, la rencontre du PSG a été ternie par les sorties sur blessures de Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in et Lucas Beraldo, alors que les champions d’Europe devront déjà faire sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l’Atalanta Bergame, mercredi, pour le compte de la première journée de la ligue des champions.