Expo 2025 Osaka : le pavillon tunisien séduit plus de 500 000 visiteurs

Le pavillon tunisien à l’« Expo 2025 Osaka » au Japon connaît un succès remarquable, ayant attiré plus de 500 000 visiteurs depuis son ouverture le 13 avril, selon le Centre de promotion des exportations.

S’étendant sur une superficie de 300 m², il se présente comme une véritable vitrine de la civilisation tunisienne et de son riche patrimoine culturel et créatif. Cette participation a suscité l’admiration de nombreux responsables et personnalités internationales de renom.

Outre son espace d’exposition, le pavillon s’est distingué par l’organisation de plusieurs manifestations, notamment la Journée nationale, la Journée économique ainsi qu’un forum consacré au thermalisme, qui ont rencontré un large écho dans les médias japonais et internationaux.