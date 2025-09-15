Albanie : une ministre virtuelle créée par IA pour lutter contre la corruption

L’Albanie vient de franchir une étape inédite sur la scène politique mondiale en annonçant la nomination d’une ministre virtuelle générée par intelligence artificielle.

Le Premier ministre Edi Rama a présenté Diella, un avatar féminin en tenue traditionnelle dont le nom signifie « soleil » en albanais, qui sera désormais chargée de superviser les marchés publics. Déjà active depuis janvier en tant qu’assistante virtuelle sur la plateforme e-Albania, Diella a accompagné des milliers de citoyens dans leurs démarches administratives.

Son rôle s’élargit désormais avec pour mission de garantir une transparence totale dans les appels d’offres publics et de lutter contre la corruption, un enjeu central pour l’Albanie dans son processus d’adhésion à l’Union européenne, que le gouvernement espère concrétiser d’ici 2030.