Football – Ligue 1 (5e journée) : résultats et classement

Résultats et classement de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des rencontres de la 5e journée, disputées dimanche :
Dimanche 14 septembre
A Radès :
Club Africain 1 Firas Chaouat (39)
CS Sfaxien 1 Hichem Baccar (54 sp)
A Gabès :
AS Gabès 0
ES Zarzis 1 Moomen Rahmani (86)
. Samedi 13 septembre :
Au Bardo :
Stade Tunisien 1 Mohamed Amine Khemissi (41)
Espérance ST 0
A Monastir :
US Monastir 1 Raed Chikhaoui (45)
Etoile du Sahel 1 Raki Laouani (83)
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane 0
CA Bizertin 1 Ahmed Amri (90+8)
Reste à jouer
. Jeudi 11 septembre
A Bir Bouregba :
AS Soliman 1 Mannoubi Haddad (45)
O. Béja 0
A Kairouan :
JS Kairouan 2 Christ Junior (29), Abdoulaye Kanou (73)
AS Marsa 1 Godwin Kalu (8)
A Metlaoui :
ES Metlaoui 0
JS Omrane 0
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. ES Zarzis 13 5 4 1 0 7 3 +4
2. S.Tunisien 11 5 3 2 0 5 1 +4
3. Club Africain 10 5 3 1 1 6 3 +3
4. Espérance ST 8 5 2 2 1 7 2 +5
5. ES Metlaoui 8 5 2 2 1 3 3 0
6. US Monastir 7 5 1 4 0 5 3 +2
7. JS Omrane 7 5 2 1 2 4 4 0
8. JS Kairouan 7 5 2 1 2 3 6 -3
9. CS Sfaxien 5 5 1 2 2 6 6 0
10. ES Sahel 5 5 1 2 2 5 5 0
11. USB Guerdane 5 5 1 2 2 3 3 0
12. CA Bizertin 5 5 1 2 2 2 4 -2
13.AS Gabès 5 5 1 2 2 2 5 -3
14. AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2
15. AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3
16. O. Béja 2 5 0 2 3 0 5 -5