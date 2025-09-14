Football – Ligue 1 (5e journée) : résultats et classement

Résultats et classement de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des rencontres de la 5e journée, disputées dimanche :

Dimanche 14 septembre

A Radès :

Club Africain 1 Firas Chaouat (39)

CS Sfaxien 1 Hichem Baccar (54 sp)

A Gabès :

AS Gabès 0

ES Zarzis 1 Moomen Rahmani (86)

. Samedi 13 septembre :

Au Bardo :

Stade Tunisien 1 Mohamed Amine Khemissi (41)

Espérance ST 0

A Monastir :

US Monastir 1 Raed Chikhaoui (45)

Etoile du Sahel 1 Raki Laouani (83)

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 0

CA Bizertin 1 Ahmed Amri (90+8)

Reste à jouer

. Jeudi 11 septembre

A Bir Bouregba :

AS Soliman 1 Mannoubi Haddad (45)

O. Béja 0

A Kairouan :

JS Kairouan 2 Christ Junior (29), Abdoulaye Kanou (73)

AS Marsa 1 Godwin Kalu (8)

A Metlaoui :

ES Metlaoui 0

JS Omrane 0

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. ES Zarzis 13 5 4 1 0 7 3 +4

2. S.Tunisien 11 5 3 2 0 5 1 +4

3. Club Africain 10 5 3 1 1 6 3 +3

4. Espérance ST 8 5 2 2 1 7 2 +5

5. ES Metlaoui 8 5 2 2 1 3 3 0

6. US Monastir 7 5 1 4 0 5 3 +2

7. JS Omrane 7 5 2 1 2 4 4 0

8. JS Kairouan 7 5 2 1 2 3 6 -3

9. CS Sfaxien 5 5 1 2 2 6 6 0

10. ES Sahel 5 5 1 2 2 5 5 0

11. USB Guerdane 5 5 1 2 2 3 3 0

12. CA Bizertin 5 5 1 2 2 2 4 -2

13.AS Gabès 5 5 1 2 2 2 5 -3

14. AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2

15. AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3

16. O. Béja 2 5 0 2 3 0 5 -5