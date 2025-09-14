Crise cardiaque : Hatem Ben Amara donne des nouvelles rassurantes à ses abonnés

Le célèbre animateur tunisien Hatem Ben Amara, figure emblématique de la télévision et de la radio, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il se remet actuellement d’une crise cardiaque.

Dans un message empreint de gratitude, il a remercié ses amis et ses fans pour leur soutien et leurs prières, précisant que leurs mots lui avaient donné la force de surmonter cette épreuve. Il a également rassuré tout le monde sur son état de santé, affirmant qu’il se sentait beaucoup mieux grâce à l’affection qui l’entoure.