Tunisie : lancement de la stratégie nationale de prise en charge des AVC

Le ministère de la Santé, en partenariat avec l’Union européenne à travers le programme « Santé Aziza », a lancé un atelier consacré à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prise en charge des patients victimes d’AVC.

Cette initiative vise à garantir l’égalité d’accès aux soins dans toutes les régions du pays, à intégrer la télémédecine et l’hôpital virtuel dans le parcours de soins, ainsi qu’à réduire les handicaps liés à cette pathologie.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité des services de santé et de sauver des vies, dans un contexte où la Tunisie enregistre chaque année entre 18 000 et 24 000 cas d’accidents vasculaires cérébraux.