Tunisie : Un nouveau décret revalorise les indemnités de garde des jeunes médecins

Un nouveau décret ( n° 2025-406 du 9 septembre 2025) vient d’être publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), revalorisation les montants de l’indemnité de garde attribuée aux médecins résidents et aux internes et ce, à partir d’octobre 2025.

Ce nouveau texte de loi modifie le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l’indemnité de garde et ses conditions d’attribution et fixe les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.

En vertu de ce décret, l’indemnité de garde est désormais fixée à 120 dinars pour les résidents et à 88 dinars pour les internes de la catégorie « A », et à 80 dinars pour les résidents et 64 dinars pour les internes de la catégorie « B ».

Contacté par l’agence TAP, le président de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins, Wajih Dhokkar, a salué cette décision, rappelant qu’elle avait été convenue lors d’une séance de négociation tenue le 3 juillet dernier avec des représentants du ministère de la Santé, à la suite d’une série de mouvements de protestation des jeunes médecins pour des revendications professionnelles.

Il a, dans ce contexte, précisé que cette mesure permettra une augmentation de 40 dinars de l’indemnité de garde pour toutes les catégories.