Sidi Bou Saïd : un jeune arrêté pour avoir brandi une arme en plastique contre la police

Un jeune homme a été arrêté après avoir exhibé une arme factice en direction d’une voiture de police au port de Sidi Bou Saïd mardi dernier. La justice a ordonné l’ouverture d’une enquête à son encontre, et il a été placé en détention en attendant d’être présenté à la magistrature pour la poursuite des investigations, selon les informations relayées par la radio Mosaique. Lors du récent mouvement populaire entourant la flottille Al-Soumoud, le jeune homme a été filmé sur le capot d’une voiture, brandissant son arme factice face aux passants et aux forces de l’ordre, provoquant une vive polémique sur les réseaux sociaux. Dans une autre image, on le voit également engagé dans un échange avec un agent de la circulation, illustrant son comportement jugé imprudent et dangereux.