Bizerte : 21 navires de la Flottille pour Gaza accostent au port Cap 3000

Le militant Khaled Boujemâa, membre du comité d’organisation de la Flottille de la Résilience pour briser le blocus de Gaza, a annoncé que 21 navires de la flottille ont accosté avec succès depuis la nuit dernière et ce vendredi matin au port de plaisance Cap 3000 de Bizerte.

Selon ses déclarations à Diwan FM, ces navires transportent des militants venus de plusieurs pays, aux côtés de participants tunisiens issus de diverses régions. Il a ajouté que d’autres embarcations, actuellement stationnées au port de Sidi Bou Saïd, poursuivent leur route vers Bizerte. À noter que le navire espagnol Family est arrivé dès la nuit dernière, sous haute surveillance assurée par la garde maritime et la marine tunisienne.

 

 