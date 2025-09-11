CTN : Annulation de la traversée Tunis–Gênes du navire Carthage

La Compagnie tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, mercredi soir, l’annulation de la traversée aller-retour du navire Carthage sur la ligne Tunis – Gênes – Tunis, prévue entre le 11 et le 13 septembre 2025.

La compagnie explique que le navire a fait l’objet, le 10 septembre au port de Gênes, d’une inspection périodique dans le cadre du Mémorandum de Paris sur le contrôle des navires. Ces contrôles réguliers visent à vérifier la conformité aux conventions internationales de l’Organisation maritime internationale, ratifiées par la Tunisie.

L’opération, qui a nécessité plusieurs essais et interventions techniques, se poursuivra jusqu’au 11 septembre, entraînant le report du départ initialement programmé le 10 septembre à 13h.

Présentant ses excuses aux passagers pour ce contretemps « imprévu », la CTN réaffirme son engagement en faveur de la sécurité et du confort à bord. Elle invite, par ailleurs, les voyageurs concernés à modifier gratuitement leurs dates de départ en fonction des disponibilités sur les navires Tanit et Carthage desservant Marseille et Gênes durant le mois de septembre.