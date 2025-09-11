Bizerte : Contrôle accru dans les commerces à l’approche de la rentrée

Des campagnes sécuritaires et de contrôle se poursuivent quotidiennement dans les différentes délégations du gouvernorat de Bizerte, menées par la police municipale en coordination avec les services de sécurité.

Ces opérations visent à réguler les prix et à garantir l’approvisionnement des marchés quotidiens, hebdomadaires et de gros en fruits et légumes, a indiqué à l’Agence TAP, une source responsable de la brigade régionale de la police municipale.

Dans le cadre de la rentrée scolaire et universitaire, les équipes de contrôle ont également intensifié la surveillance des commerces et espaces de vente de fournitures scolaires afin de garantir une reprise dans de bonnes conditions.

À ce titre, 421 visites ont été effectuées, donnant lieu à l’établissement de 37 procès-verbaux et à la saisie d’une quantité de cahiers subventionnés écoulés dans les circuits parallèles.

Les campagnes se poursuivent dans l’ensemble du gouvernorat en coordination avec les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce.