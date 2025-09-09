Tunisie : Prévisions météo du mardi 9 septembre 2025

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, à densément nuageux, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies. Les pluies concerneront localement les régions est avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur sud, faible à modéré, devenant relativement fort en fin de journée prés des côtes est et dépassant temporairement 70 km/h en rafales et sous orages.

Mer peu agitée sur les côtes nord à progressivement agitée sur le reste des côtes.

Températures stationnaires avec des maximales comprises entre 30 et 35 degrés prés des côtes nord et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés ailleurs.