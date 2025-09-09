Siliana : 256 infractions économiques relevées en août dernier

Quelque 256 infractions économiques ont été relevées dans le gouvernorat de Siliana, durant le mois d’août dernier, à l’issue de 2234 visites d’inspection.

Ces contraventions sont liées notamment à l’augmentation illégale des prix (38), à l’absence de factures (38), au non affichage des prix (137), à l’usage d’instruments de pesage non conformes (30), à la non-conformité de produits (4) et aux pratiques de monopole (3), d’après un communiqué de la direction régionale du commerce.

Selon la même source, ces infractions ont été enregistrées, en particulier, dans les secteurs des légumes (71), des produits alimentaires (60), des viandes, œufs et poissons (19), du tabac (14), des boulangeries et des pâtisseries (2) et des restaurants et des cafés 28).

Quelque 1660 paquets de cigarettes, 11 kg de thé, 2 réfrigérateurs et 10 climatiseurs ont été, également, saisis lors de ces visites de contrôle.

Par ailleurs, la direction régionale du commerce a indiqué que le centre pédagogique à Siliana a reçu, jusqu’à présent, 212231 livres scolaires et 85662 cahiers subventionnés, en prévision de la rentrée scolaire.