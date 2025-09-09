Qatar : plusieurs explosions entendues à Doha

Plusieurs explosions ont été entendues, mardi, à Doha, au Qatar, selon des journalistes de Reuters.

De la fumée s’élevait au-dessus du quartier de Katara dans la capitale, a pu observer un des journalistes.

Selon Axios, qui cite des responsables sionistes, l’explosion à Doha est liée à une opération de l’entité sioniste visant des responsables du Hamas.

De son côté, la chaîne Al Jazeera rapporte, citant une source au sein du Hamas, que la délégation des négociateurs du Hamas a été visée à Doha lors d’une réunion.

L’armée sioniste a indiqué sur une plateforme numérique avoir mené une frappe ciblée contre des hauts dirigeants du Hamas, sans en préciser la localisation.