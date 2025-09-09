Météo en Tunisie : orages, pluies et grêle attendus ce mardi soir

Mardi soir, le temps sera marqué par des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois abondantes, avec des chutes de grêle localisées sur les régions ouest du nord, avant de s’étendre progressivement au reste du nord et localement au centre-est.

Ailleurs, le ciel restera partiellement voilé. Selon le bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie, les températures varieront entre 25 et 31°C sur le nord, les zones côtières et les hauteurs, tandis qu’elles oscilleront entre 32 et 36°C dans les autres régions.