Le film « La Voix de Hind Rajab » attendu en Tunisie le 17 septembre, avant tout autre pays arabe

Lors d’une intervention téléphonique dans l’émission Culture Plus ce lundi, la productrice exécutive du film « La Voix de Hind Rajab », Sarah Ben Hassouna Rambourg, a souligné l’importance de mobiliser tous les moyens, y compris l’art, pour dénoncer et mettre en lumière les crimes de l’occupation sioniste visant à anéantir tout un peuple.

Elle a annoncé que ce long-métrage, réalisé par la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, sera projeté en avant-première officielle en Tunisie, première nation arabe à l’accueillir, à partir du 17 septembre. La productrice a précisé que l’équipe du film, composée de membres issus de religions, d’origines et de nationalités différentes, s’est unie autour d’un même message : « Assez d’injustice ».

Elle a ajouté que porter à l’écran le récit de Hind Rajab constituait une lourde responsabilité et un devoir moral, dans le respect de la confiance accordée par la mère de la fillette, afin de transmettre son histoire au monde entier.