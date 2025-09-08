France : le gouvernement de François Bayrou renversé par l’Assemblée nationale le 8 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025, l’Assemblée nationale française a rejeté la confiance au gouvernement dirigé par le Premier ministre François Bayrou, avec 364 voix contre et seulement 194 voix pour

Suite à ce vote défavorable, M. Bayrou devrait remettre sa démission au président Emmanuel Macron mardi. Lors de cette session extraordinaire à Paris, le Premier ministre avait présenté une nouvelle déclaration de politique générale axée sur la réduction du déficit public et l’urgence budgétaire. Sur les 589 députés que compte la Chambre, 573 ont participé au vote, 558 se sont exprimés et 15 se sont abstenus.

Dans son allocution, François Bayrou a souligné que la France, malgré une croissance annuelle de 50 milliards d’euros, doit déjà payer plus de 60 milliards d’euros d’intérêts, mettant en garde contre le « surendettement » du pays et qualifiant sa situation financière de « pronostic vital engagé ». Ce vote fait suite à son plan d’économies de 44 milliards d’euros présenté en juillet, pour lequel il avait demandé un vote de confiance.