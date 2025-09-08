Football – Mondial-2026 (qualifications) : l’Espagne se balade en Turquie 6-0

Impressionnante collectivement, l’Espagne, championne d’Europe en titre, a tenu son rang et corrigé la Turquie (6-0) dimanche à Konya, signant une deuxième victoire en deux matches de qualifications au Mondial-2026.

La Roja, leader du groupe E avec six points sur six et deux larges succès à l’extérieur (3-0, 6-0), réussit ainsi une rentrée parfaite pour lancer sa quête d’une deuxième étoile après celle décrochée au Mondial-2010 en Afrique du Sud.

Sans pitié, les hommes de Luis de la Fuente ont humilié une équipe turque dépassée et qui a fini par exploser sur sa pelouse, grâce notamment à un

triplé du milieu d’Arsenal Mikel Merino (22e, 45e+1, 57e) et un doublé du Barcelonais Pedri (6e, 62e).