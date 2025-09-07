Tunisie – Météo : Temps généralement couvert cette nuit

le temps sera marqué cette nuit par l’apparition des cellules orageuses au centre-ouest et localement à Siliana et au Kef ainsi qu’à Gafsa. Elles seront accompagnées de pluies parfois intenses et de chutes de grêle dans certaines régions du centre-est et du sud-est en début de là nuit. Le temps sera ensuite partiellement, couvert sur la plupart des régions.

Vent de secteur sud au nord et au centre et de secteur est au Sud, faible à modéré. Sa vitesse augmentera momentanément, pour dépasser 70km/h, sous forme de rafale lors des orages. Mer calme à peu agitée. Les températures varieront cette nuit entre 25°C et 30 °C et 32 °C à l’extrême sud.