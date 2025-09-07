Football – Qualifs-Mondial 2026 : programme complet de la 8e journée

Programme complet de la 8e journée des qualifications du Mondial-2026 de football, zone Afrique, prévue dimanche, lundi et mardi (heures tunisiennes).

Dimanche 7 septembre :

17h00 : Rép. Centrafricaine – Comores (Groupe I)

Lundi 8 septembre :

14h00 : Zambie – Maroc (Groupe E)

14h00 : Mozambique – Botswana (Groupe G)

14h00 : Guinée équatoriale – Tunisie (Groupe H)

17h00 : Guinée-Bissau – Djibouti (Groupe A)

17h00 : Guinée – Algérie (Groupe G)

17h00 : Ouganda – Somalie (Groupe G)

17h00 : Malawi – Liberia (Groupe H)

17h00 : Madagascar – Tchad (Groupe I)

20h00 : Libye – Eswatini (Groupe D)

20h00 : Ghana – Mali (Groupe I)

Mardi 9 septembre :

14h00 : Sierra Leone – Ethiopie (Groupe A)

14h00 : Zimbabwe – Rwanda (Groupe C)

14h00 : Tanzanie – Niger (Groupe E)

14h00 : Namibie – Sao Tomé-et-Principe (Groupe H)

14h00 : Kenya – Seychelles (Groupe F)

17h00 : Burkina Faso – Egypte (Groupe A)

17h00 : RD Congo – Sénégal (Groupe B)

17h00 : Togo – Soudan (Groupe B)

17h00 : Afrique du Sud – Nigeria (Groupe C)

17h00 : Cap Vert – Cameroun (Groupe D)

20h00 : Mauritanie – Sud Soudan (Groupe B)

20h00 : Gabon – Côte d’Ivoire (Groupe F)

20h00 : Gambie – Burundi (Groupe F)

20h00 : Benin – Lesotho (Groupe C)

20h00 : Angola – Maurice (Groupe D).