Kasserine : effondrement partiel d’un pont ferroviaire après de fortes pluies

Samedi soir, de violentes averses se sont abattues sur plusieurs localités du gouvernorat de Kasserine, provoquant d’importants dégâts.

À Kasserine-Sud, les pluies torrentielles ont entraîné l’effondrement partiel d’un pont ferroviaire situé sur la route de Fajj Ettine, perturbant la circulation et suscitant l’inquiétude des riverains.

L’abondance des précipitations a également causé une accumulation d’eau dans de nombreuses rues et axes principaux, aussi bien dans la ville de Kasserine que dans la région de Bouzguem.

Ces intempéries surviennent au lendemain d’un autre épisode pluvieux, marqué par des chutes de grêle à Foussana et Majel Belabbès, qui ont occasionné d’importants dégâts agricoles, notamment sur les oliveraies.