À Sfax, un bien d’1 milliard offert à SOS en mémoire d’une mère défunte

À Sfax, un geste de grande générosité a marqué l’actualité : un ingénieur tunisien résidant aux États-Unis a fait don d’un bien immobilier d’une valeur estimée à un milliard de millimes au profit de l’association tunisienne des villages d’enfants SOS.

Situé sur la route de Teniour, le bien comprend un terrain de 850 m² et deux maisons à deux étages, chacune d’une superficie d’environ 300 m², destinées à l’accueil des enfants de l’association. Selon le président de SOS Villages d’Enfants, Mohamed Mekdich, le donateur, accompagné de son épouse à l’occasion du Mawlid, a tenu à concrétiser la volonté de sa défunte mère en offrant ce bien en tant que sadaqa jariyah et non comme un héritage à vendre.

Ce geste solidaire incarne non seulement un profond attachement à ses racines, mais aussi un engagement fort en faveur de la protection et du bien-être des enfants vulnérables en Tunisie.