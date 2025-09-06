6 prix pour The Voice of Hind Rajab à la Mostra de Venise 2025

Le film « The Voice of Hind Rajab » de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a brillé lors de la 82ᵉ édition de la Mostra de Venise, en remportant six prestigieuses distinctions parallèles parmi les huit décernées par le festival.

Présenté en avant-première mondiale le 3 septembre, l’œuvre a suscité une vive émotion, marquée par une ovation de 24 minutes et un élan de solidarité envers la Palestine avec l’élévation du drapeau palestinien et le slogan « Liberté pour la Palestine ». Inspiré de l’histoire tragique de la petite Hind Rajab, victime de la guerre à Gaza, ce long-métrage, soutenu par des figures internationales telles que Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara ou encore Alfonso Cuarón, sera projeté dans les salles tunisiennes à partir du 10 septembre avant d’entamer sa tournée mondiale. Il représentera officiellement la Tunisie aux Oscars 2026, confirmant ainsi l’ancrage de Kaouther Ben Hania parmi les grandes voix du cinéma engagé contemporain.