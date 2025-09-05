Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera parfois densément nuageux avec des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses au début de la nuit sur les régions du Centre-Ouest et du Sud ainsi que des chutes de grêles par endroits limités. Le temps sera par la suite, partiellement nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront cette nuit comprises entre 24 et 29 degrés sur le Nord, le centre et le Sud-Est et entre 30 et 35 degrés sur le reste des régions.

Le vent soufflera de seceteur Est faible à modéré, et la mer sera peu agitée.