Tunisie : plus de 400 interventions de la protection civile en 24h

Les unités de la protection civile ont effectué 104 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions du pays au cours des dernières 24 heures, selon ce qu’a publié le porte-parole de la protection civile, ce vendredi, sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions réalisées par les agents de l’Office national de la protection civile, entre 6h du matin le 4 septembre 2025 et 6h du matin le 5 septembre 2025, s’élève à 424 interventions, dont 104 pour éteindre des incendies, 91 pour des secours et assistances sur les routes, et 222 autres en dehors des accidents de la circulation.