Santé de Rached Khiari : inquiétude grandissante et appel à sa libération

Un nouvel appel humanitaire a été lancé pour sauver la vie de l’ancien député du Parlement dissous, Rached Khiari, dont l’état de santé suscite une vive inquiétude.

Des personnalités politiques et des défenseurs des droits de l’homme exhortent la présidence de la République, le gouvernement ainsi que les organisations de la société civile à intervenir en urgence afin d’obtenir sa libération. Face à l’aggravation de sa maladie, ils demandent son transfert immédiat à l’hôpital Salah Azaïz pour recevoir les soins nécessaires.

Pour rappel, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis a condamné Rached Khiari à huit mois de prison, répartis entre une peine de six mois dans une première affaire et deux mois dans une seconde.