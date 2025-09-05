Ons Jabeur s’engage contre la famine à Gaza aux côtés du PAM

Ons Jabeur, ambassadrice de bonne volonté du Programme alimentaire mondial, s’est une nouvelle fois illustrée par son engagement humanitaire en prêtant sa voix et son image à une campagne poignante contre la famine déclarée à Gaza.

Dans une vidéo bouleversante diffusée par le PAM, la championne tunisienne de tennis a exprimé son émotion face aux souffrances des civils palestiniens et a lancé un appel pressant à la solidarité internationale, exhortant chacun à contribuer aux efforts d’urgence. Cette mobilisation intervient alors que l’ONU a officiellement confirmé, le 22 août 2025, l’existence d’une famine touchant plus d’un demi-million de personnes dans l’enclave palestinienne, conséquence directe des blocages systématiques dénoncés par les responsables onusiens.

À travers cette initiative, Ons Jabeur démontre une fois de plus que son influence dépasse largement les courts de tennis, en faisant d’elle une véritable porte-voix de la dignité humaine et de la lutte contre l’injustice.