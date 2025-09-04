Tunisie : Prévisions météo pour jeudi 4 septembre 2025

Le ciel sera passagèrement nuageux, jeudi, sur la plupart des régions du pays. Les nuages seront plus denses, l’après-midi, sur les zones du nord-ouest et du centre-ouest, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse, puisque les maximales seront comprises entre 30 et 34 degrés, aux régions côtières et aux hauteurs, et entre 35 et 40 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur Est faible à modéré. Sa vitesse sera plus forte, l’après midi, près des côtes nord du pays.

La mer sera peu agitée. En fin de journée, elle sera agitée, au niveau de la région de Serrat.