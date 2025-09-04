Macron persona non grata en Israël après son soutien à la cause palestinienne

Le président français Emmanuel Macron se retrouve désormais persona non grata en Israël, conséquence directe de sa détermination à poursuivre la reconnaissance de l’État palestinien malgré les pressions de Tel-Aviv.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a indiqué à son homologue français Jean-Noël Barrot, lors d’un entretien téléphonique rapporté ce 4 septembre par Reuters, qu’aucune visite présidentielle ne serait envisageable tant que Paris maintient cette position jugée « contraire aux intérêts d’Israël ». Pour Macron, ce refus d’accès n’est guère une surprise : sa ligne politique sur la question palestinienne fermait inévitablement les portes de Tel-Aviv, du moins sous l’actuel gouvernement de Benjamin Netanyahu. Cette réaction, plus symbolique qu’inattendue, confirme l’ampleur des tensions entre les deux capitales.