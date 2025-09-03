Tunisie : Prévisions météo pour mercredi 3 septembre 2025

L’Institut national de la météorologie annonce pour ce mercredi un temps généralement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Le vent soufflera du nord sur les régions septentrionales et de l’est sur le Centre et le Sud. Il sera assez fort sur les côtes orientales, le golfe de Tunis et dans le Sud où des tourbillons de sable sont attendus, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée.

Côté températures, aucune variation notable : elles oscilleront l’après-midi entre 24 et 30°C à l’Ouest, entre 27 et 34°C sur les côtes, et atteindront jusqu’à 38°C à Tozeur.