Tunisie : Intégration des encadreurs scolaires et assistants de laboratoires dans la fonction publique

Le gouvernement a officialisé l’intégration des agents d’encadrement scolaire et des assistants de laboratoires dans le corps des fonctionnaires du ministère de l’Éducation.

Publié mercredi au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), le décret n° 2025-403, daté du 1er septembre 2025, concerne tous les agents chargés d’encadrer et d’accompagner les élèves dans les collèges et lycées, ainsi que ceux qui assistent les enseignants dans les laboratoires scientifiques.

Cette mesure prend effet à compter du 2 septembre 2025, date de publication du texte et bénéficie à l’ensemble des agents relevant du ministère de l’Éducation qui ont maintenu leur activité jusqu’au 30 juin 2025.