Sécurité routière : Bilan meurtrier en hausse

L’Observatoire national de la sécurité routière a fait état d’une hausse de 8,39 pc du nombre de morts dans les accidents de la route durant les huit premiers mois de l’année, en comparaison avec la même période de l’année précédente.

L’Observatoire précise, sur son site officiel, que quatre accidents de la route survenus, dimanche 31 août 2025, ont fait cinq morts et cinq blessés.

L’Observatoire national de la sécurité routière poursuit ses campagnes de sensibilisation dans les régions.

Il a, dans ce sens, organisé, mardi, une action de sensibilisation à Bizerte, sur la route nationale n°11 visant à alerter les usagers de la route sur les dangers de l’excès de vitesse, l’obligation du port de la ceinture de sécurité et l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable au volant.