Portugal : 15 morts après l’accident du célèbre funiculaire Glória

Ce mercredi 3 septembre 2025, le funiculaire Glória de Lisbonne a été le théâtre d’un tragique accident, faisant au moins 15 morts et 18 blessés, dont cinq dans un état critique.

Le véhicule, qui relie le quartier de la Baixa à Bairro Alto et constitue une attraction touristique emblématique depuis 1885, aurait percuté un immeuble après avoir dévalé la pente à grande vitesse, selon des témoins. Les secours, pompiers et services médicaux se sont mobilisés rapidement pour dégager les victimes des débris. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a exprimé son profond regret et le maire Carlos Moedas a déclaré que Lisbonne était en deuil.

L’exploitant Carris n’a pas encore déterminé les causes de l’accident. Le gouvernement portugais a décrété une journée de deuil national pour jeudi afin d’honorer les victimes.