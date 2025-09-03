Marseille : un Tunisien tué par la police, la Tunisie convoque le chargé d’affaires français

La Tunisie a exprimé son profond mécontentement après le meurtre du citoyen tunisien Abdelkader Dhiebi survenu le mardi 2 septembre 2025 à Marseille. À cet effet, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a convoqué le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de France à Tunis afin de lui transmettre une protestation vigoureuse, en l’absence de l’ambassadrice française.

Selon le communiqué officiel, cette démarche, effectuée sous les instructions du président de la République, vise à signaler que la Tunisie considère ce décès comme un « meurtre injustifié » et exige du gouvernement français la rapidité et la fermeté dans l’enquête pour établir les responsabilités. Parallèlement, le président Kaïs Saïed a instruit l’ambassade de Tunisie à Paris de relayer cette position auprès des autorités françaises et de coordonner avec le consulat général à Marseille pour organiser le rapatriement du corps dans les plus brefs délais.

La famille de la victime a été contactée par les services consulaires pour recevoir les condoléances officielles et être informée des mesures prises pour protéger les droits du défunt et de ses proches.