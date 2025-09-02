Tunisie : Bilan des interventions de la protection civile en 24h

Les unités de la protection civile ont effectué 140 interventions de secours sur les routes dans différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, annonce le porte-parole de la Protection Civile sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions menées par les agents de l’Office National de la Protection Civile, du 1er septembre 2025 à 6h au 2 septembre à 6h00, s’élève à 543, dont 127 opérations pour éteindre des incendies et 264 opérations de secours non-liées aux accidents de la route et 03 interventions de secours sur les plages.