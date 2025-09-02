L’Instance nationale pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé que ses équipes de contrôle avaient saisi 15 tonnes de produits dangereux pour la santé des consommateurs, dont 2,5 tonnes de fruits secs et 548 kg de produits à base de zougou.

L’Instance a ajouté dans un communiqué que 1 205 opérations de contrôle officielles ont été effectuées et 86 échantillons prélevés et analysés à la recherche de toxines fongiques « Aflatoxines » et d’autres contaminants et additifs interdits. Les produits saisis comprenaient également 6,5 tonnes de céréales et de dérivés, 172 kg de confiseries, 5 081 litres de jus et de boissons gazeuses, 160 kg de confiseries décoratives et 35 kg d’autres ingrédients.

Elle a souligné que 61 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants conformément aux lois et règlements en vigueur et que 7 magasins de vente de confiseries et de produits alimentaires ont été fermés en raison du non-respect des conditions de sécurité sanitaire des aliments.

L’autorité a confirmé qu’environ 200 équipes pour assurer le contrôle des établissements et des magasins spécialisés dans la production, la transformation, le stockage et la vente en gros et au détail de produits « zgougou », des fruits secs, des confiseries décoratives dans différentes régions du pays à partir du mois d’août 2025.

À cette occasion, l’INSSPA a appelé les citoyens à s’abstenir d’acheter du zougou, des fruits secs et d’autres produits alimentaires dans des points de vente informels, et à les acheter dans des espaces et des magasins ouverts au public, en vérifiant la présence du label.