Marseille sous le choc : un Tunisien poignarde le directeur d’un hôtel et fait quatre blessés

À Marseille, un drame s’est produit ce mardi lorsqu’un ressortissant tunisien, résidant légalement en France, a attaqué le directeur d’un hôtel qui venait de le mettre à la porte pour impayés.

Armé de deux couteaux et d’une barre de fer, l’agresseur a également blessé grièvement le fils du directeur, un client de l’hôtel, ainsi que deux passants dans la rue. Rapidement intervenues, les forces de l’ordre ont neutralisé l’homme en ouvrant le feu, entraînant sa mort sur place. Le parquet de Marseille, par la voix du procureur Nicolas Besson, a confirmé les faits et précisé que l’incident avait entraîné la fermeture d’une partie du centre-ville et l’interruption de lignes de tramway.

La police scientifique a été dépêchée sur les lieux, installant une tente d’investigation devant un restaurant de restauration rapide où une partie du périmètre a été dissimulée par un rideau noir.