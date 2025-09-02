Kais Saïed appelle à généraliser les travaux d’embellissement et de réhabilitation des espaces publics en Tunisie

Le président de la République, Kais Saïed, s’est rendu, dans la nuit du lundi, 1e septembre, aux places Barcelone et Mongi Bali, après avoir ordonné leur réaménagement sous la supervision des équipes du Génie militaire.

Dans une vidéo publiée via la page officielle de la présidence de la République, le chef de l’État a souligné que la préservation de l’esthétique de ces espaces, au quotidien et en continu, est une œuvre partagée entre la commune et les parties concernées, ordonnant de repeindre les bâtiments jouxtant ces espaces dans les jours à venir.

Le président de la République a, par ailleurs, rappelé que la place de Barcelone a été créée en 1972 et qu’elle était dans un état excellent avant qu’elle ne soit délaissée et négligée, se félicitant des efforts déployés par les équipes du génie militaire en vue de mener à bien et avec toute la célérité requise, les travaux de réaménagement de ces espaces.

Il a, dans ce contexte, souligné l’importance de créer des espaces ouverts et accessibles aux citoyens tunisiens et de préserver leur propreté et esthétique, estimant qu’il s’agit d’une illustration parfaite de “la révolution culturelle » escomptée.

À cette occasion, le chef de l’État a pris connaissance du modèle logistique du projet de réaménagement de la place Barcelone et d’une représentation en 3D des travaux réalisés.

Le projet consiste en des travaux d’aménagement intégral de la place Barcelone, de rénovation totale de la fontaine centrale et de l’ajout de deux fontaines latérales.

Ces travaux visent à améliorer l’esthétique des espaces ouverts au public et à garantir la pérennité de leur rayonnement, notamment, au double plan culturel et social.

Le projet a été réalisé moyennant une enveloppe de 10 millions de dinars. Les travaux de réaménagement ont été menés sous la supervision et le suivi de la direction générale du génie militaire avec la participation de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) et de la municipalité de Tunis.

Par ailleurs, Le chef de l’État a réitéré son appel à généraliser ce type de travaux, à entretenir les espaces publics dans les différentes régions du pays et à créer des espaces verts de manière à redorer l’image de la Tunisie Verte.

Lors de sa visite, le chef de l’État s’est entretenu avec nombre de citoyens et a écouté leurs préoccupations, réaffirmant que le travail se poursuit sans relâche pour chercher des solutions radicales dans tous les domaines.

Répondant aux plaintes exprimées par un citoyen quant aux interminables attentes dans les stations publiques de transport, le président Saïed a assuré que des travaux son en cours pour renforcer la flotte du transport, à travers l’acquisition de nouveaux bus ou la réparation des rames du métro léger.

Toujours dans le cadre de sa visite, le chef de l’État s’est, en outre, rendu à la gare de Tunis, qui vient d’être récemment réaménagée et rénovée. Lors de sa visite, il s’est également entretenu avec plusieurs citoyens présents sur place.