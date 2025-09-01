Météo : Températures maximales comprises la nuit entre 24 et 35 degrés

Le temps sera marqué, lundi soir, par des nuages parfois denses avec des pluies éparses et temporairement orageuses, sur le nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises, cette nuit, entre 24 et 29 degrés au nord, dans régions côtières et les hauteurs et entre 30 et 35 degrés ailleurs.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et de secteur Est au centre et au sud, relativement fort à localement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs. Il dépassera temporairement les 60 km/h sous forme de rafales lors des orages.

La mer sera généralement agitée à très agitée au nord et au Golfe de Hammamet.