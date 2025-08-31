Tunisie : un comptable arrêté pour détournement de 30 mille dinars dans une clinique

En Tunisie, un comptable exerçant dans une clinique privée de la capitale a été placé en détention sur ordre du juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis.

L’homme est accusé d’avoir détourné progressivement une somme estimée à 30 mille dinars appartenant à l’établissement. La fraude a été mise au jour à la suite d’un audit interne qui a révélé la disparition du montant.

Les investigations ont rapidement pointé le comptable comme principal suspect et celui-ci a fini par passer aux aveux, confirmant les faits qui lui sont reprochés.